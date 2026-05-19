8:00, 19 мая 2026 года В Орле проведут "Пробежку при храме" Спортивное мероприятие состоится 21 мая.



Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия 21 мая проведет очередную "Пробежку при храме". В этот раз мероприятие стартует от храма Иверской иконы Божией Матери в районе железнодорожного вокзала.

— Традиционно участникам предложат несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки: 2 километра в легком темпе, 5 километров в среднем и 7 километров для более быстрых бегунов, — сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. Перед забегом пройдет пасхальный молебен о здравии, а после спортивного мероприятия состоится чаепитие. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.



Анастасия Мельникова





