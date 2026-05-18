Главная » Новости



14:00, 18 мая 2026 года Орловец заказал у знакомого кухню и пожалел об этом Мужчина не только не получил свой гарнитур, но и лишился 160 тысяч рублей.





В Орле индивидуальный предприниматель стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Как рассказали в региональном управлении МВД России, он взял у знакомого заказ на изготовление кухонного гарнитура, но полученные на это 160 тысяч рублей потратил. Заказчик не дождался кухни и лишился денег.



Окончания расследования и суда подозреваемый ждет под подпиской о невыезде. Его проверяют на похожие случаи мошенничества.





Артем Ежаков





