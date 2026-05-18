В Новодеревеньковском районе стартовал ремонт трассы "Орел — Ефремов — Дубровка"
Ремонт завершат к концу июля этого года.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
В Новодеревеньковском районе приступили к ремонту трассы "Орел — Ефремов — Дубровка" протяженностью 5,6 километра. Он осуществляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области, ремонт направлен на устранение многочисленных повреждений: трещин, выбоин, пучин и колейностей.
Специалисты выполнят восстановление дорожного полотна путем устройства двух слоев асфальтобетона, укрепление обочины щебнем, обустройство пересечения и примыкания к автодороге, замену оголовков четырех водопропускных труб.
На данный момент полностью уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя дорожного покрытия.
Окончание работ намечено на конец июля этого года.