14:30, 18 мая 2026 года

В Новодеревеньковском районе стартовал ремонт трассы "Орел — Ефремов — Дубровка"

Ремонт завершат к концу июля этого года.

Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Новодеревеньковском районе приступили к ремонту трассы "Орел — Ефремов — Дубровка" протяженностью 5,6 километра. Он осуществляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области, ремонт направлен на устранение многочисленных повреждений: трещин, выбоин, пучин и колейностей.

Специалисты выполнят восстановление дорожного полотна путем устройства двух слоев асфальтобетона, укрепление обочины щебнем, обустройство пересечения и примыкания к автодороге, замену оголовков четырех водопропускных труб.

На данный момент полностью уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя дорожного покрытия.

Окончание работ намечено на конец июля этого года.


Карина Басова
