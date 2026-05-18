15:30, 18 мая 2026 года Дворы в Дмитровске преобразятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" К осени благоустройство завершится на улице Пионерской.







В Дмитровске продолжается благоустройство дворов в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".



В прошлом году отремонтировали территорию на улице Толкачева, 29. Двор обновили впервые с момента постройки дома. Жители ремонтом довольны, и теперь планируют установить беседку и разбить большие клумбы.



К 1 сентября благоустройство завершится на улице Пионерской. Сейчас там нет освещения и асфальта, но это скоро изменится. Участок заасфальтируют, установят скамейки и освещение, проложат пешеходные дорожки.





Елена Степовая





