11:28, 18 мая 2026 года "Организатор перевозок" может возглавить работу общественного транспорта в Орле В городе продолжается подготовка к переводу пассажироперевозок на областной уровень.





На заседании профильного комитета Орловского областного совета обсудили вопрос перераспределения полномочий по организации перевозок пассажиров городским общественным транспортом. Напомним, что в Орле с 1 января 2027-го года эта сфера перейдет на региональный уровень.



Ожидается, что головным учреждением станет "Организатор перевозок", а МУП "ТТП" станет госсобственностью. Предприятие точно сохранят, ведь альтернативы по общественному электротранспорту в регионе нет. Основная цель – улучшить транспортную ситуацию в городе.





Даниил Матюшин





