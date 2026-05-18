11:00, 18 мая 2026 года Двое подростков пострадали после поездки на мопеде в Орловской области ДТП случилось в поселке Покровское.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 17 мая возле дома №18 по Березовому проезду в поселке Покровское случилось ДТП с участием несовершеннолетних.



По данным регионального управления ГАИ, 17-летний водитель мопеда не уступил дорогу "Ладе" и столкнулся с ней. Молодой человек и его пассажирка-ровесница получили травмы, но госпитализация им не понадобилась.



Это была единственная авария с пострадавшими в регионе на выходных. Всего случилось шесть ДТП.





Артем Ежаков





