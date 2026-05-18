Митрополит Тихон возглавит престольные торжества в праздник Вознесения Господня
В этом году оно отмечается 21 мая.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит престольные торжества в праздник Вознесения Господня. Расписание богослужений архипастыря опубликовал информационно-аналитический отдел митрополии.
20 мая, в канун праздника, владыка возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе Орла. Архиерейское богослужение начнется в 17:00.
21 мая, в день праздника, в Богоявленском соборе митрополит возглавит литургию и чин прославления Афанасия Сайко. Служба начнется в 9:00. В 17:00 владыка Тихон начнет всенощное бдение в Николо-Песковском храме Орла.