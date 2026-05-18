10:00, 18 мая 2026 года В Орле отремонтируют училище олимпийского резерва на Октябрьской Работы доверили казанской фирме.



ООО "Стройка" из Казани капитально отремонтирует здание училища олимпийского резерва на улице Октябрьской. Об этом сообщили в "Орелгосзаказчике".



Контракт на 35,3 миллиона рублей подписали в апреле. До середины декабря компании из Татарстана нужно провести общестроительные и электромонтажные работы, обновить отопление и вентиляцию, установить систему экстренного оповещения и отремонтировать спортивный зал. В здании уже идет демонтаж.



Гарантия на ремонт составит пять лет.





Артем Ежаков





