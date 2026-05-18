В Орле отремонтируют училище олимпийского резерва на Октябрьской
Работы доверили казанской фирме.
Фото: КУ ОО "Орелгосзаказчик"
ООО "Стройка" из Казани капитально отремонтирует здание училища олимпийского резерва на улице Октябрьской. Об этом сообщили в "Орелгосзаказчике".
Контракт на 35,3 миллиона рублей подписали в апреле. До середины декабря компании из Татарстана нужно провести общестроительные и электромонтажные работы, обновить отопление и вентиляцию, установить систему экстренного оповещения и отремонтировать спортивный зал. В здании уже идет демонтаж.