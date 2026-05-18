9:30, 18 мая 2026 года Пятиклассники Нарышкинской школы стали кадетами-спасателями География кадетских классов в регион продолжает расширяться.







В школе №2 поселка Нарышкино состоялось торжественное посвящение пятиклассников в кадеты-спасатели. В церемонии участвовали 40 мальчишек и девчонок. Они торжественно пообещали быть готовыми прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.



Ребята будут изучать правила безопасности, осваивать азы первой помощи и постигать секреты героических профессий.



Первый кадетский отряд открылся на Орловщине 20 лет назад. С тех пор их география в регионе продолжает расширяться и уже вышла за рамки школ.





Антон Сорокин





