Пятиклассники Нарышкинской школы стали кадетами-спасателями
География кадетских классов в регион продолжает расширяться.
В школе №2 поселка Нарышкино состоялось торжественное посвящение пятиклассников в кадеты-спасатели. В церемонии участвовали 40 мальчишек и девчонок. Они торжественно пообещали быть готовыми прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Ребята будут изучать правила безопасности, осваивать азы первой помощи и постигать секреты героических профессий.
Первый кадетский отряд открылся на Орловщине 20 лет назад. С тех пор их география в регионе продолжает расширяться и уже вышла за рамки школ.