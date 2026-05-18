8:45, 18 мая 2026 года В Ливнах начали ремонтировать дворы МКД Работы ведутся на улице Гайдара, Ленина и Дзержинского.



Фото: администрация Ливенского района

В 2026 году в Ливнах отремонтируют пять дворовых территорий. Об этом сообщили в администрации Орловской области.



Благоустройство коснется домов на улицах Свердлова (д. 37), Садовая (д. 11), Гайдара (д. 12), Ленина (д. 8) и Дзержинского (д. 112). На обновление потратят почти 18 миллионов рублей. Ремонт делают в рамках проекта "Формирование современной городской среды" и национального проекта "Инфраструктура для жизни".



Возле многоэтажек обновят дорожное покрытие на проездах, парковках и тротуарах. Также установят лавочки, урны и освещение.





Юлия Сабельникова





