Трамваи в Железнодорожном районе Орла временно заменят автобусами

Это связано с ремонтом контактной сети.

В Орле вместо трамваев по территории Железнодорожного района будут ходить автобусы. Об этом сообщили в администрации города. Заменить электротранспорт придется из-за восстановительных работ на контактной сети после произошедшей там аварии.

Один автобус полностью повторит маршрут № 4, второй будет ходить от улицы Пушкина до трамвайного депо. Напомним, 16 мая на Пушкина негабаритный транспорт повредил крупный участок контактной сети.

- Как сообщил директор предприятия Игорь Афонин, объем работ остается значительным: поврежденная сеть полностью пришла в негодность и требует замены, - отметили в мэрии.