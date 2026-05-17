18:02, 17 мая 2026 года Тропическая жара всю следующую неделю продержится в Орле Синоптики обещают до +30.



Фото: Юлия Сабельникова

Аномальная жара ждет жителей Орла на будущей рабочей неделе. Всю пятидневку, по данным Росгидрометцентра, будет держаться аномальный для мая зной +28-30.



Ночью в понедельник может пойти небольшой дождь, воздух прогреется до 28 тепла. Во вторник +30 и без осадков.



Со среды по пятницу устойчиво будет держаться жара, в ночное время в среднем 14-15 градусов. Возможны дожди, однако более точный прогноз метеорологи дадут ближе к середине недели.





