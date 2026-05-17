На местах сбитий БПЛА в Орловской области работают специалисты

10:38, 17 мая 2026 года
На местах сбитий БПЛА в Орловской области работают специалистыУничтожено четыре дрона.
Фото: архив "Вести-Орел"
Ночью 17 мая вражеские беспилотники атаковали 15 российских регионов — сбито 556 БПЛА. В Орловской области ликвидировано четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на Андрея Клычкова.
По данным губернатора, налет обошелся без повреждений и пострадавших. На месте происшествий работают правоохранители и сотрудники МЧС.
В Москве и области в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. В районе Капотни дроны попали в проходную нефтеперерабатывающего завода, ранения получили строители.
Юлия Сабельникова