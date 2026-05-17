В красивые даты 6 и 26 июня орловцы смогут заключить брак даже ночью

9:55, 17 мая 2026 года
В красивые даты 6 и 26 июня орловцы смогут заключить брак даже ночьюЗАГС будет работать круглосуточно.
Фото: архив "Вести-Орел"
В июне молодоженов Орла ждут две красивые даты для свадеб: 06.06.2026 и 26.06.26. В эти дни ЗАГС на Пролетарской горе будет работать круглосуточно. Такое решение было принято в связи с большим ажиотажем, ведь многие верят, что зеркальная дата в свидетельстве о браке — залог счастливых отношений на всю жизнь.
Чтобы все желающие успели пожениться, сотрудники ЗАГСа будут работать даже ночью во время свадебных июньских бумов.
Юлия Сабельникова