В красивые даты 6 и 26 июня орловцы смогут заключить брак даже ночью

ЗАГС будет работать круглосуточно.

В июне молодоженов Орла ждут две красивые даты для свадеб: 06.06.2026 и 26.06.26. В эти дни ЗАГС на Пролетарской горе будет работать круглосуточно. Такое решение было принято в связи с большим ажиотажем, ведь многие верят, что зеркальная дата в свидетельстве о браке — залог счастливых отношений на всю жизнь.

Чтобы все желающие успели пожениться, сотрудники ЗАГСа будут работать даже ночью во время свадебных июньских бумов.