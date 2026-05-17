8:32, 17 мая 2026 года В Орле горел лифт в доме на Узловой Обошлось без пострадавших.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

За прошедшие сутки орловские спасатели МЧС выезжали на пожары 8 раз. Днем 16 мая в МКД на улице Узловой в Орле загорелся лифт.



- В результате пожара поврежден информационный стенд и оплавлен потолок, - рассказали в МЧС по Орловской области.



На месте ЧП работали девять спасателей. Пострадавших нет, в причинах будут разбираться специалисты.





Юлия Сабельникова





