18:11, 16 мая 2026 года В Вятском Посаде открыли первый в России памятник схиархимандриту Илию Старец отошел ко Господу чуть больше года назад.







16 мая в духовно-православном центре "Вятский Посад" открыли первый в России памятник схиархимандриту Илию. Старец отошел ко Господу 15 марта 2025 года в возрасте 93 лет.



Великий русский молитвенник родился в 1932-м в селе Становой Колодезь. Духовный путь начал в 1966-м году. В 1989-м направлен в качестве духовника в Оптину пустынь, где был пострижен в великую схиму. В 2009-м году стал духовником патриарха Кирилла.



Каждый из сохранившихся, отреставрированных и возвращенных Православной Церкви храмов и монастырей Орла – Иверский, Михаило-Архангельский, Смоленский, Богоявленский, Николо-Песковский, Троице-Васильевский, Троицкий (в Успенском монастыре), Свято-Введенский – удалось возродить благодаря помощи старца Илия. По его благословению создан духовно-православный центр "Вятский Посад".



На открытие памятника пришло несколько сотен орловцев. Кому-то из них встречи со старцем изменили жизнь. Пару таких историй духовные чада батюшки Илия рассказали нашему корреспонденту Даниилу Матюшину.





Даниил Матюшин





