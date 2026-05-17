9:30, 17 мая 2026 года 12 тысяч проектов реализовано при поддержке ПФКИ за пять лет 17 мая Президентский Фонд культурных инициатив празднует первый юбилей.







Президентский Фонд культурных инициатив отмечает пятилетие с момента создания. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 мая 2021 года.



ПФКИ был учрежден для всесторонней помощи в реализации интересных культурных проектов, и за пять лет он поддержал порядка 12 тысяч самых разных идей, в том числе от орловцев – одним из первых поддержанных проектов стал документальный фильм "Стаханов" от ГТРК "Орел".



В нашем регионе не так давно был создан проектный офис ПФКИ, где все могут получить консультационную поддержку в работе над своей идеей.





Анна Боева





