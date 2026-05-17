12 тысяч проектов реализовано при поддержке ПФКИ за пять лет
17 мая Президентский Фонд культурных инициатив празднует первый юбилей.
Президентский Фонд культурных инициатив отмечает пятилетие с момента создания. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 17 мая 2021 года.
ПФКИ был учрежден для всесторонней помощи в реализации интересных культурных проектов, и за пять лет он поддержал порядка 12 тысяч самых разных идей, в том числе от орловцев – одним из первых поддержанных проектов стал документальный фильм "Стаханов" от ГТРК "Орел".
В нашем регионе не так давно был создан проектный офис ПФКИ, где все могут получить консультационную поддержку в работе над своей идеей.