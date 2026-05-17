15:16, 16 мая 2026 года На улице Сурена Шаумяна в Орле стартовал капитальный ремонт Дорогу обновят к середине осени.







На улице Сурена Шаумяна взялись за капитальный ремонт. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" дорогу должны привести в порядок к 20 октября. Сейчас на объекте спецтехника, идут подготовительные работы.



Кроме того, ямочный ремонт проводят на Красноармейской. Там сегодня латали самые проблемные участки. Оба объекта – на контроле властей. Движение на время работ частично ограничено, но полностью улицы не перекрывают.





Надежда Невматулина





