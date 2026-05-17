В Орле открылась выставка картин молодых реалистов "Под открытым небом"

В экспозиции – более 40 картин авторства Евгения Абдуллина и Никиты Мизева.

В Орловском краеведческом музее открылась выставка двух молодых художников, которые только заканчивают художественно-графический факультет, – Евгения Абдуллина и Никиты Мизева. В экспозиции представлено более 40 картин. Это пейзажи и сюжетно-тематические композиции, выполненные в технике масляной, акриловой и акварельной живописи.

Художники пишут с натуры, и зритель увидит много знакомых улочек и домов Орла. Наш корреспондент Эва Стасюлевич покажет, каким видят город молодые мастера.