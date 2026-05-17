Главная » Новости



12:50, 16 мая 2026 года В Орловскую область придут штормовой ветер и грозы Порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, с вечера 16 мая и в течение суток 17 мая в регионе будет облачно, с прояснениями. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.



Порывы ветра местами могут достигать 8–13 метров в секунду, при грозах: 15–20 метров в секунду.



Температура воздуха ночью: от 7 до 12 градусов тепла, днем: от 22 до 27 градусов.





Артем Ежаков





