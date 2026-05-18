8:00, 18 мая 2026 года Орловские госавтоинспекторы проверили ответственность родителей при перевозке детей В ходе рейдов попались нарушители.







В Орле госавтоинспекторы провели рейд и выявили случаи перевозки детей без автокресел на переднем сиденье, а также эпизоды, когда они были непристегнуты. По фактам нарушений составили административные протоколы.



В ГАИ напомнили, что подобное карается штрафом в размере 5000 рублей. Детские кресла должны соответствовать весу и росту ребенка, быть сертифицированными и установленными в соответствии с инструкцией. Ребенок должен быть пристегнут независимо от продолжительности поездки.



Только за 40 минут рейда инспекторы выписали шесть постановлений, но большинство проверенных водителей все-таки перевозили детей по всем правилам.





Антон Сорокин





