Орловская молодежь завоевывает призовые места всероссийского чемпионата "Профессионалы"
Орловская молодежь завоевывает призовые места всероссийского чемпионата "Профессионалы". Так, в этом году его призерами стали Александра Дмитровская, Иван Митрохин и Юлия Тенгель. Ребята отличились в экспедировании грузов, изготовлении прототипов и агрономии соответственно.
Для ребят успешное участие в соревнованиях – это не только хороший опыт и способ показать себя будущим работодателям, но и возможность набрать дополнительные баллы для поступления в вузы.
Наш корреспондент Татьяна Тимохина пообщалась с орловцами об их проектах и практическом применении разработок.