13:00, 17 мая 2026 года Орловская молодежь завоевывает призовые места всероссийского чемпионата "Профессионалы" Для ребят успешное участие в соревнованиях дает не только хороший опыт, но и возможность набрать дополнительные баллы для поступления в вузы.







Орловская молодежь завоевывает призовые места всероссийского чемпионата "Профессионалы". Так, в этом году его призерами стали Александра Дмитровская, Иван Митрохин и Юлия Тенгель. Ребята отличились в экспедировании грузов, изготовлении прототипов и агрономии соответственно.



Для ребят успешное участие в соревнованиях – это не только хороший опыт и способ показать себя будущим работодателям, но и возможность набрать дополнительные баллы для поступления в вузы.



Наш корреспондент Татьяна Тимохина пообщалась с орловцами об их проектах и практическом применении разработок.





