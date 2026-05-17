Главная » Новости



11:00, 17 мая 2026 года Снесенный исторический дом у Красного моста в Орле не восстановят в ближайшее время Собственник уже несколько лет пытается продать землю.







Снесенный исторический дом у Красного моста в Орле не восстановят в ближайшее время.



Еще несколько лет назад на Гостиной, 1 должно было появиться четырехэтажное здание в стиле XIX века по проекту Тибо-Бриньоля. Фундамент стали заливать в 2017 году — после того, как дом, который для большинства орловцев был памятником культуры регионального значения, полностью снесли.



Однако работы так и не завершили: жители и гости города до сих пор видят заброшенный котлован с арматурой, и этот вид не меняется годами. Отсутствие подрядной организации и техники на объекте собственник списывает на финансовые трудности, поэтому уже несколько лет пытается продать этот участок земли.





Юлия Опанасюк





