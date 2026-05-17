11:07, 16 мая 2026 года В Вятском Посаде открыли памятник схиархимандриту Илию Монумент в честь великого русского молитвенника установлен на территории Духовно-православного центра.





16 мая на территории Духовно-православного центра "Вятский Посад" открыли памятник схиархимандриту Илию (Ноздрину). Торжественная церемония собрала большое количество верующих, ставших частью большого духовного праздника.



Событие произошло в рамках Международного фестиваля православной культуры и народного искусства "Традиции Святой Руси", который также был основан батюшкой Илием. К слову, именно по благословению схиархимандрита и был в свое время создан Духовно-православный центр "Вятский Посад".



Старец Илий родился в 1932-м в селе Становой Колодезь. Свой духовный путь начал в 1966-м году. В 1989-м направлен в качестве духовника в восстанавливаемую Оптину пустынь, где был пострижен в великую схиму. В 2009-м году стал духовником патриарха Кирилла.



Каждый из сохранившихся, отреставрированных и возвращенных Православной Церкви храмов и монастырей Орла – Иверский, Михаило-Архангельский, Смоленский, Богоявленский, Николо-Песковский, Троице-Васильевский, Троицкий (в Успенском монастыре), Свято-Введенский – удалось возродить благодаря помощи старца Илия.



Схиархимандрит скончался 15 марта 2025-го года в возрасте 93 лет. Похоронен старец в Оптиной пустыни.





Артем Ежаков





