Над Орловщиной сбиты два украинских беспилотника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о двух сбитых в регионе украинских беспилотниках ночью 16 мая. Пострадавших и повреждений нет, на местах падения обломков работают профильные службы.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО сбили 138 БПЛА противника над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.