8:03, 16 мая 2026 года В Орловской области выбрали лучшие дружины юных пожарных Лучшими стали команды из Верховского и Ливенского районов.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

В орловском Дворце пионеров и школьников им. Гагарина прошел конкурс дружин юных пожарных Орловщины. Более трехсот участников продемонстрировали знания и навыки в сфере безопасности. Команды выступили с творческими номерами и прошли практические испытания: тестирование и отработку навыков реанимации пострадавшего.



Особую атмосферу мероприятия создало присутствие в зале сотрудников орловского МЧС: участники и зрители не раз благодарили представителей героической профессии за их труд. По итогам напряженной борьбы жюри определило победителей:



Первое место разделили две команды:



"Пожарный десант" (Верховский район);



"Горячие сердца" (Ливенский район).



Второе место заняла команда "Сухие рукава" из школы № 34 города Орла.



Третье место досталось команде "Феникс" из Сосовского района.





Юлия Сабельникова





