21:00, 15 мая 2026 года В Орле назвали лучшие проекты по совершенствованию выборов Победителями стали три инициативы.







В Орле завершилась вторая электоральная проектная сессия "Будущее создается сегодня!". Свои проекты представили 10 команд. Чтобы упростить, улучшить и усовершенствовать процесс голосования, собрались знатоки избирательной системы из Орловской, Воронежской, Смоленской, Херсонской областей и ЛНР.



Победителями стали три проекта. Самой востребованной для членов жюри оказалась идея будущих юристов. За основу ребята взяли кадровый голод в системе МВД и предлагают обучать курсантов для службы во время выборов. Лучшие инициативы будут реализованы при поддержке Орловского избиркома.



Остальные конкурсанты получили памятные сувениры и сертификаты.





Елена Степовая





