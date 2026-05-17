Жители дома на Игнатова в Орле полгода живут без нормальных лифтов
Проблемы возникли после замены подъемных кабин.
В доме №3 по улице Игнатова в Орле полгода назад обновили лифты. С новыми подъемными кабинами возникли проблемы: пассажирский лифт работает с перебоями, а грузовой не смог прослужить и недели.
Просьбу жильцов о помощи услышали в местном отделении ЛДПР. Депутаты инициировали проверку следственного комитета. Теперь лифт ожидает техническая экспертиза и выявление причин многочисленных поломок. Подробности в сюжете Даниила Матюшина.