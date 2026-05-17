20:30, 15 мая 2026 года На орловских прилавках заметно подорожали клубника и черешня Цены обещают снизиться через месяц.







Сезон клубники и черешни в России обычно приходится на май — июль. Стоимость этих ягод на орловских прилавках заметно выросла и составляет в среднем 600 – 700 рублей за килограмм. Цены обещают снизиться через месяц.



На ценовую политику влияют несколько факторов, включая страны-поставщики и логистику. Первая черешня была из Перу, сейчас идут активные закупки из Узбекистана. Турецкая клубника постепенно сменяется кубанской. Повлияла на цены и холодная весна, сдвинувшая сроки созревания ягод.



Черешня и клубника богаты антиоксидантами, калием и клетчаткой, выводят из организма лишнюю жидкость, но содержат очень много кислот, которые могут раздражать слизистую желудка, а также разрушать зубную эмаль. Дневной нормой считается 300 граммов ягод.





Ольга Прилепская





