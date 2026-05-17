12:00, 17 мая 2026 года В День пропавших детей опора ЛЭП в Орле загорится оранжевым светом Это совместная акция поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и "Орелэнерго".





25 мая отмечается Международный День пропавших детей. В 2025-м году председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев на пресс-конференции ТАСС заявил, что ежегодно в России пропавшими без вести числятся около тысячи детей.



Чтобы привлечь внимание к проблеме, орловские поисковики и "Орелэнерго" проведут совместную акцию: 25 мая опора ЛЭП на пересечении улиц Комсомольской и Авиационной в Орле сменит свой разноцветный перелив на цвет спасения и помощи – оранжевый.

"Важно быстро среагировать, когда пропадает ребенок, но лучше — не допустить пропажи. Будьте внимательны к детям вокруг, особенно если ребенок один и растерян. Спокойно и доброжелательно спросите, не нужна ли помощь. Если что‑то насторожило, сообщите: в полицию (по телефону 112) и на горячую линию "ЛизаАлерт": 8‑800‑700‑54‑52", – призвали в отряде.





Артем Ежаков





