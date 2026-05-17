На месте будущего храма Иоанна Кронштадтского под Орлом освятили крест
Чин совершил митрополит Орловской и Болховский Тихон.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения креста на месте строительства будущего храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Ново-Образцово, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
После возведения храм станет духовным центром для жителей поселка и соседних населенных пунктов. Архипастырь помолился о благополучном строительстве. Вместе с ним в богослужении участвовали духовенство Орловской епархии, благотворители и жители Ново-Образцово.