Орловец Николай Фролов вернулся из украинского плена
Он вошел в число 205 военных, вернувшихся в Россию 15 мая.
15 мая Россия и Украина совершили очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 наших военных, взамен было передано аналогичное число солдат ВСУ.
Среди обменянных есть орловец — 35-летний Николай Владимирович Фролов, сообщает ПСО "Сармат". 19 мая боец отметит день рождения, и свой праздник он проведет в безопасности.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После возвращения в Россию они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.