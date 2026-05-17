15:57, 15 мая 2026 года Орловец Николай Фролов вернулся из украинского плена Он вошел в число 205 военных, вернувшихся в Россию 15 мая.





15 мая Россия и Украина совершили очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 наших военных, взамен было передано аналогичное число солдат ВСУ.



Среди обменянных есть орловец — 35-летний Николай Владимирович Фролов, сообщает ПСО "Сармат". 19 мая боец отметит день рождения, и свой праздник он проведет в безопасности.



Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После возвращения в Россию они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.





Артем Ежаков





