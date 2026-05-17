Главная » Новости



15:15, 15 мая 2026 года В Должанском районе Орловской области открыли службу по присмотру за детьми до трех лет Подобные службы уже есть в Орле и Мценске.



Фото: Татьяна Тимохина

15 мая в Должанском районе на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открыли открыли службу по организации кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3-х лет.



Эта поддержка предназначена для семей, которые в ней особенно нуждаются: молодых, многодетных, студенческих, малообеспеченных, а также для тех, кто воспитывает детей с инвалидностью или растит ребенка в одиночку.



Подобные службы уже есть в Орле и Мценске. В них родители могут воспользоваться услугами социальной няни, оставив ребенка от года до трех лет на три часа.



Также на открытии вручили памятные медали и дипломы вновь образованным многодетным семьям. Таких в Должанском районе четыре.



Всего памятными медалями в области в преддверии Дня семьи наградили 378 семей. В них воспитываются 1155 детей





Карина Басова





