10:00, 16 мая 2026 года

Самой читаемой книгой Орловщины стали "Тайны судбищенских холмов"

Объявлен список победителей ежегодного областного конкурса "Орловская книга".


Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей ежегодного областного конкурса "Орловская книга" в 2026 году. Документ опубликован на портале правительства региона.

В номинации "Лучший издательский проект года" победила книга "Героям Судбищенской битвы посвящается: альбом" Анатолия Костяникова.

Самой читаемой книгой признаны "Тайны судбищенских холмов" Григория Лазарева.

В номинации "Специальная премия" на тему "Культурное наследие Орловского края в книгоиздании региона" победу одержали "Традиции духовно-нравственной культуры Орловского края (праздники, обряды): монография" Веры Белозеровой.


Артем Ежаков
