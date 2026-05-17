Самой читаемой книгой Орловщины стали "Тайны судбищенских холмов"
Объявлен список победителей ежегодного областного конкурса "Орловская книга".
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей ежегодного областного конкурса "Орловская книга" в 2026 году. Документ опубликован на портале правительства региона.
В номинации "Лучший издательский проект года" победила книга "Героям Судбищенской битвы посвящается: альбом" Анатолия Костяникова.
Самой читаемой книгой признаны "Тайны судбищенских холмов" Григория Лазарева.
В номинации "Специальная премия" на тему "Культурное наследие Орловского края в книгоиздании региона" победу одержали "Традиции духовно-нравственной культуры Орловского края (праздники, обряды): монография" Веры Белозеровой.