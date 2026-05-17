19:35, 15 мая 2026 года Хор "Орлята" получил звание "Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области" Указ подписан губернатором Андреем Клычковым.



Губернатор Андрей Клычков подписал указ о присвоении звания "Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области" хору мальчиков и юношей "Орлята" Орловской детской хоровой школы. Документ опубликован на портале правительства региона.



Коллектив существует уже четверть века, и все это время им руководит Людмила Дробышевская. За 25 лет хор стал участником всех крупных музыкальных мероприятий Орловщины и регулярно выступает на лучших сценических площадках России.



Одним из главных достижений последних лет стала премия "Артис-2023", которую коллектив завоевал на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге.







