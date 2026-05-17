Главная » Новости



12:00, 16 мая 2026 года Орловцы провели выездную встречу в ЛНР в рамках проекта "Выбирай свое" Речь шла о развитии технологического суверенитета и внедрении российских разработок.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

Орловцы провели выездное мероприятие в ЛНР в рамках проекта "Единой России" "Выбирай свое". Республику посетил полномочный представитель проекта в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Владимир Пукаев.



Обсуждались вопросы технологического суверенитета и внедрения российских разработок, которые уже применяются в других регионах России для повышения безопасности. Говорили о производстве и внедрении отечественных решений в ветеринарии. Делегация посетила инвестиционные площадки, где планируется создание новых предприятий. Промышленники внесли предложения в обновленную народную программу "Единой России".

Владимир Пукаев отметил: "Эта работа носит системный и практический характер. Партия "Единая Россия" вместе с Правительством ЛНР вносит вклад в развитие региона, и в этом процессе участвуют все общественные институты". В рабочей встрече участвовали и.о. председателя Правительства ЛНР Юрий Готвин, его заместитель Светлана Подлипаева, координатор партпроекта "Выбирай свое" в ЛНР Константин Бутримов, представители министерств, ведомств и Центра "Мой бизнес", а также члены общественного Совета "Выбирай свое" из Орловской области Людмила Савицкая и Гошгар Искандаров, представители инвестиционных компаний.







