19:00, 15 мая 2026 года

Общежития в студенческом кампусе в Орле готовы наполовину

Комплекс будет рассчитан на полторы тысячи человек.

Фото: "Единый заказчика в сфере строительства"

Комплекс общежитий на полторы тысячи человек в строящемся межвузовском кампусе в Орле готов на 50%. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на "Единого заказчика в сфере строительства".
"В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей и монтаж лифтового оборудования. Завершается устройство кровли, фасадов и витражей", – заявили в компании.
Напомним, что помимо сети общежитий и учебно-лабораторного корпуса, кампус будет включать коворкинги, фудкорт, фитнес-зону и футбольное поле с трибунами на 500 болельщиков.

"Единый заказчик в сфере строительства" планирует завершить стройку до конца 2027 года. На площадке заняты около 300 специалистов.


Артем Ежаков
