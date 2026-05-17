19:00, 15 мая 2026 года Общежития в студенческом кампусе в Орле готовы наполовину Комплекс будет рассчитан на полторы тысячи человек.



Фото: "Единый заказчика в сфере строительства"

Комплекс общежитий на полторы тысячи человек в строящемся межвузовском кампусе в Орле готов на 50%. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на "Единого заказчика в сфере строительства".

"В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей и монтаж лифтового оборудования. Завершается устройство кровли, фасадов и витражей", – заявили в компании. Напомним, что помимо сети общежитий и учебно-лабораторного корпуса, кампус будет включать коворкинги, фудкорт, фитнес-зону и футбольное поле с трибунами на 500 болельщиков.



"Единый заказчик в сфере строительства" планирует завершить стройку до конца 2027 года. На площадке заняты около 300 специалистов.





Артем Ежаков





