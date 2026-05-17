Губернатор Орловской области встретился с участниками операции "Поток"

Потоковцы поблагодарили "Орловский тыл" за регулярную поддержку фронта.

Фото: администрация Орловской области

15 мая Андрей Клычков провел встречу с бойцами СВО, которые приняли участие в операции "Поток" в марте 2025 года под Суджей. Военнослужащие обсудили с губернатором обстановку на фронте, рассказали о себе и поблагодарили регион за серьезную гуманитарную поддержку.

- Бойцы вновь передали слова благодарности единому "Орловскому тылу" за поддержку Армии России. Орловские гуманитарные грузы отлично знают и ждут по всей линии фронта. Это вклад каждого из нас, вклад, без которого невозможна наша общая Победа, - сказал глава региона.

Потоковцы вручили награды тем, кто регулярно помогает приближать победу, находясь в тылу. Медали "За содействие СВО" получили руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Бирюков и и.о. руководителя администрации региона Вячеслав Ерохин.

Также в ходе беседы с губернатором затронули темы поддержки участников спецоперации и членов их семей, патриотическое воспитание молодого поколения.