13:15, 15 мая 2026 года

Губернатор Орловской области встретился с участниками операции "Поток"

Потоковцы поблагодарили "Орловский тыл" за регулярную поддержку фронта.

Фото: администрация Орловской области

15 мая Андрей Клычков провел встречу с бойцами СВО, которые приняли участие в операции "Поток" в марте 2025 года под Суджей. Военнослужащие обсудили с губернатором обстановку на фронте, рассказали о себе и поблагодарили регион за серьезную гуманитарную поддержку.
 
- Бойцы вновь передали слова благодарности единому "Орловскому тылу" за поддержку Армии России. Орловские гуманитарные грузы отлично знают и ждут по всей линии фронта. Это вклад каждого из нас, вклад, без которого невозможна наша общая Победа, - сказал глава региона.
 
Потоковцы вручили награды тем, кто регулярно помогает приближать победу, находясь в тылу. Медали "За содействие СВО" получили руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Бирюков и и.о. руководителя администрации региона Вячеслав Ерохин.
 
Также в ходе беседы с губернатором затронули темы поддержки участников спецоперации и членов их семей, патриотическое воспитание молодого поколения. 



Юлия Сабельникова
