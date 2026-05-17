14:00, 15 мая 2026 года Часть средств на капремонт школы №29 в Орле потратили не по назначению Подрядчик использовал деньги на закупку стройматериалов для объекта в другом регионе.



Фото: орловский городской Совет

Прокуратура Орловской области проверила, как соблюдалось законодательство при капитальном ремонте школы №29 имени Мельникова в Орле. Выяснилось, что подрядчик ООО "СК "Гранит" потратил часть денег не по назначению. Средства были направлены на покупку стройматериалов для объекта в другом регионе.

"В отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств), которое направлено на рассмотрение по существу в суд", — сообщили в пресс-службе ведомства. Также был подан иск в Арбитражный суд Орловской области с требованием взыскать с ООО "СК "Гранит" 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.



Кроме того, выяснилось, что на объекте не соблюдают сроки проведения работ. Директору подрядной организации вынесли представление об устранении нарушений.





Сергей Мерцалов





