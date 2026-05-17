9:00, 17 мая 2026 года

В Орловской области осужденная получила аттестат о среднем образовании

Перед этим девушка прошла государственную итоговую аттестацию.

Фото: УФСИН России по Орловской области

Осужденная колонии‑поселения № 7 УФСИН России по Орловской области получила аттестат о среднем общем образовании. В торжественной обстановке документ девушке вручила директор Мценской школы Наталья Красникова. До этого ученица досрочно сдала ГИА по математике и русскому языку. Экзамены проводились на базе учебно‑консультационного пункта школы № 3, организованного прямо в колонии.
 
Для соблюдения всех требований процедура была максимально приближена к стандартной: учебный класс оборудовали системами видеонаблюдения, в кабинете присутствовали члены экзаменационной комиссии. После завершения работы запечатали в конверты и передали в региональный информационный центр оценки качества образования для проверки.
— В итоге осужденная набрала необходимое количество баллов по каждому предмету, что позволило ей получить аттестат о среднем общем образовании, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
В ведомстве отметили, что получение начального, основного и среднего общего образования в местах отбывания наказания — обязательное условие для людей в возрасте до 30 лет. Тем, кому больше тридцати, могут учиться по желанию.


Юлия Сабельникова
