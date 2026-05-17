Главная » Новости



16:29, 15 мая 2026 года Орловский водитель попытался откупиться от лишения прав и попал под уголовное дело Он предлагал сотруднику ДПС 25 тысяч рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области поймали очередного автомобилиста, который пытался избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения. В селе Лунево под Орлом водитель сел за руль "подшофе". Пока инспектор ДПС оформлял документы в служебном автомобиле, подозреваемый передал сотруднику взятку — 25 тысяч рублей. Так он хотел избежать лишения прав. — О происшедшем сотрудник полиции незамедлительно сообщил руководству, и подозреваемый был задержан, — уточнили в СУ СК по Орловской области. На мужчину заведено уголовное дело. Напомним, недавно подобная ситуация произошла в Троснянском районе: орловец попытался решить вопрос о непривлечении его сына к ответственности за выезд на встречку при помощи взятки. Дорожный полицейский также отказался от денег и сообщил информацию руководству.





Юлия Сабельникова





