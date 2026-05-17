Орловцы отжались почти 30 тысяч раз в память о героях Великой Отечественной войны

302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
17:29, 15 мая 2026 года
Орловцы отжались почти 30 тысяч раз в память о героях Великой Отечественной войныВ акции "Рекорд Победы" приняли участие более 50 человек.
Фото: "Вести-Орел"
Орловцы совершили 29 568 отжиманий в память о героях Великой Отечественной войны. В акции "Рекорд Победы" приняли участие как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане.
У Михайло-Архангельского собора собрались более 50 человек, проявивших невероятную силу духа. Организатором акции выступила Орловская митрополия.
Несмотря на проливной дождь, десятки орловцев отжимались несколько часов подряд. Все участники получили памятные грамоты.
Даниил Матюшин
