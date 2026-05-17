Главная » Новости



17:29, 15 мая 2026 года Орловцы отжались почти 30 тысяч раз в память о героях Великой Отечественной войны В акции "Рекорд Победы" приняли участие более 50 человек.



Фото: "Вести-Орел"

Орловцы совершили 29 568 отжиманий в память о героях Великой Отечественной войны. В акции "Рекорд Победы" приняли участие как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане.



У Михайло-Архангельского собора собрались более 50 человек, проявивших невероятную силу духа. Организатором акции выступила Орловская митрополия.



Несмотря на проливной дождь, десятки орловцев отжимались несколько часов подряд. Все участники получили памятные грамоты.





Даниил Матюшин





