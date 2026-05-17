Июльский зной в мае: Орел снова готовится к аномальной жаре

15:00, 15 мая 2026 года
Июльский зной в мае: Орел снова готовится к аномальной жареСильное потепление ожидается в воскресенье.
Фото: Юлия Сабельникова
Май испытывает метеозависимых орловцев на прочность: в регионе то царит 30-градусная жара, то ее сменяет резкое похолодание и дожди. Вторую за месяц волну летнего зноя синоптики обещают уже в это воскресенье.
По данным Росгидрометцентра, суббота сохранит комфортную температуру. За окном до +21 днем, возможен слабый кратковременный дождь.
Воскресенье станет трамплином к аномальной жаре — потеплеет сразу до 26 градусов, дождь не обойдет стороной и может накрапывать с 15:00 и до полуночи. В будние дни следующей недели столбики термометров дотянутся до отметки в +30.
