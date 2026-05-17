12:30, 15 мая 2026 года В Орле в сквере "Орлята" высадили более двух тысяч кустов петуний В этом году городские клумбы и общественные территории украсили около 570 тысяч цветов.



Фото: администрация города Орла

Сотрудницы тепличного хозяйства МБУ "Спецавтобазы" преобразили сквер "Орлята" на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной. Они высадили более двух тысяч кустов петуний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Всего в этом году орловские клумбы и общественные пространства украсили около 570 тысяч растений.



Не все жители ценят старания работников "Спецавтобазы". Накануне на Ленинском мосту в вазонах и цветочных горшках были обнаружены бутылки, упаковки от снеков и пластиковые стаканчики, несмотря на то, что урны находятся рядом.



Представители предприятия убедительно просят орловцев бережно относиться к цветникам и не превращать клумбы в мусорные контейнеры.





Карина Басова





