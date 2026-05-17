14:00, 17 мая 2026 года Орловский ансамбль "Славица" стал победителем Всероссийского конкурса "Салют Победы" Участие в нем приняли танцоры и коллективы со всей России.



Фото: правительство Орловской области

Орловский ансамбль "Славица" получил Гран-при на Всероссийском конкурсе "Салют Победы". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



В конкурсе участвовали танцоры и коллективы со всей России — от Калининграда до Владивостока. Они выступали в различных стилях: классическом, народном, современном, эстрадном и степе. Каждое выступление было посвящено героям Великой Победы, их мужеству и подвигам.



Участников оценивало жюри, состоящее из опытных хореографов и деятелей культуры. Гран-при конкурса получил орловский ансамбль "Славица".





Сергей Мерцалов





