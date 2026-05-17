Орловский пристав Юрий Меркулов спас мужчину с приступом эпилепсии

11:30, 15 мая 2026 года
Орловский пристав Юрий Меркулов спас мужчину с приступом эпилепсииЭто произошло в поселке Шаблыкино.
Фото: УФССП России по Орловской области
В Шаблыкинском районе Орловской области судебный пристав Юрий Меркулов помог мужчине с эпилептическим приступом. Об этом сообщили в УФССП региона.
Во время обхода Урицкого районного суда пристав заметил мужчину, который внезапно упал. У него случился эпилептический приступ.
Не теряя времени, Юрий Меркулов вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь. Он обеспечил проходимость дыхательных путей, что оказалось спасением для мужчины.
Благодаря усилиям пристава состояние пострадавшего стабилизировалось до приезда медиков. По прибытии скорой помощи мужчину передали фельдшерам.
Сергей Мерцалов
