11:30, 15 мая 2026 года

Орловский пристав Юрий Меркулов спас мужчину с приступом эпилепсии

Это произошло в поселке Шаблыкино.

Фото: УФССП России по Орловской области

В Шаблыкинском районе Орловской области судебный пристав Юрий Меркулов помог мужчине с эпилептическим приступом. Об этом сообщили в УФССП региона.

Во время обхода Урицкого районного суда пристав заметил мужчину, который внезапно упал. У него случился эпилептический приступ.

Не теряя времени, Юрий Меркулов вызвал скорую помощь и начал оказывать первую помощь. Он обеспечил проходимость дыхательных путей, что оказалось спасением для мужчины.

Благодаря усилиям пристава состояние пострадавшего стабилизировалось до приезда медиков. По прибытии скорой помощи мужчину передали фельдшерам.


Сергей Мерцалов
