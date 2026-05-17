Утром 15 мая в Орле на Яблочной горел жилой дом

Около шести утра 15 мая в Орле на улице Яблочной загорелся жилой дом. На место происшествия прибыли спасатели.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, к приезду пожарных крыша горела открытым пламенем. Рядом с домом плотная застройка. Пожарные сформировали несколько звеньев ГДЗС и приступили к тушению.
Через полчаса пожар был локализован. Люди успели покинуть дом до прибытия спасателей.
В результате выгорела кровля, огонь повредил второй этаж. Пострадавших нет, причина пожара выясняется.