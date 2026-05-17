8:35, 15 мая 2026 года В пожаре под Орлом едва не погиб 42-летний мужчина Происшествие случилось в деревне Нижнее Карлово Колпнянского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 14 мая в деревне Нижнее Карлово Колпнянского района загорелся деревянный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Когда пожарные прибыли на место, из дома самостоятельно вышел 42-летний мужчина. Его с ожогами госпитализировали в областную клиническую больницу.



В тушении участвовали семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Огонь уничтожил кровлю и частично повредил здание. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.









Сергей Мерцалов





