В пожаре под Орлом едва не погиб 42-летний мужчина

8:35, 15 мая 2026 года
В пожаре под Орлом едва не погиб 42-летний мужчинаПроисшествие случилось в деревне Нижнее Карлово Колпнянского района.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 14 мая в деревне Нижнее Карлово Колпнянского района загорелся деревянный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Когда пожарные прибыли на место, из дома самостоятельно вышел 42-летний мужчина. Его с ожогами госпитализировали в областную клиническую больницу.
В тушении участвовали семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Огонь уничтожил кровлю и частично повредил здание. Причины возгорания предстоит выяснить экспертам.
Сергей Мерцалов
