7:56, 15 мая 2026 года Андрей Клычков рассказал о четырех сбитых над регионом БПЛА Повреждений и пострадавших нет.



Ночь на 15 мая в Орловской области выдалась неспокойной. По данным губернатора, силами ПВО уничтожены четыре вражеских дрона. Ночью в области три раза звучали сирены.

- Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, - уточнил По данным Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 355 вражеских беспилотников над российскими регионами.





