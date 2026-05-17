Главная » Новости



21:00, 14 мая 2026 года Орел принимает межрегиональную сессию по совершенствованию выборов Свои проекты представят 10 команд.







В Орле продолжается вторая электоральная проектная сессия «Будущее создается сегодня!». Открытие форума посетили представители Херсонской, Луганской, Смоленской, Воронежской и Орловской избирательных комиссий.



Свои проекты представят 10 команд. Все они должны послужить одной цели – упростить выборный процесс. Например, один из проектов предлагает использовать аналог "Пушкинской карты", на которую будут поступать баллы за участие в голосовании.



Уже 15 мая жюри выберет лучшие инициативы. Три проекта прошлого года нашли реальное применение. Это "Добровольцы электорального фронта", игра "Избирология" и серия просветительских роликов "Голосовать модно".





Елена Степовая





